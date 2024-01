Sánchez reivindica la "temperància" del seu govern davant "els insults" d'una oposició "irrespectuosa"

LUGO, 27 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha reivindicat la "temperància" del seu executiu davant "els insults i les desqualificacions" d'una oposició "irrespectuosa" i que "ha perdut el nord", mentre que ha fet una crida als gallecs perquè votin el pròxim 18 de febrer com ho van fer en les generals perquè hi hagi canvi al capdavant de la Xunta.

Així ho ha dit durant la seva intervenció en un acte de partit a Lugo de cara a les eleccions gallegues, on ha assegurat que l'oposició "fa tant soroll" perquè "no poden justificar" per què voten en contra d'algunes mesures socials i perquè volen desmobilitzar l'electorat progressista.

"Tenim una oposició que ha perdut el nord i irrespectuosa, i al seu davant un govern amb un rumb clar i amb la temperància com a manera de fer política", ha esgrimit el també secretari general dels socialistes, que ha avançat que en aquesta legislatura farà de la sobrietat una manera "de fer política útil davant els insults i el crit estèril de la dreta i la ultradreta".

Sánchez també ha reivindicat que els socialistes saben gestionar "millor" l'economia davant els "miracles" del PP en la seva última etapa al capdavant del Govern central. "Nosaltres no fem miracles, però sí que gestionem molt millor l'economia que la dreta. Sabeu per què? Perquè la posem al servei de la gent, de la majoria social", ha afegit.