Sánchez reivindica la seva carrera per defensar que pot guanyar les eleccions "contra tot pronòstic"

Alerta de la "coalició contra les dones" de la dreta i adverteix que quedar-se a casa i no votar és igual que donar suport a PP i Vox



VALÈNCIA, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i candidat del PSOE a les eleccions generals, Pedro Sánchez, ha reivindicat la seva trajectòria política per defensar que pot guanyar el 23 de juliol "contra tot pronòstic".

A més, ha advertit de les aliances entre PP i Vox i sobre les conseqüències que tenen pels drets de les dones en qualificar-les com a "coalició contra les dones".

També ha fet una crida a la mobilització dels votants socialistes i els ha advertit que no anar a votar és equivalent a donar suport als partits d'Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal. "No es pot quedar ni un vot a casa", ha reclamat.

En un mítin electoral a València, en el qual també han participat la ministra de Ciència i cap de llista per València, Diana Morant i el líder del PSOE a la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, ha reivindicat el PSOE com el partit de les dones, davant un auditori replet amb capacitat per 1.500 persones.

Així, el líder del PSOE ha recordat que no ho ha tingut fàcil en la seva carrera política i que va guanyar dues primàries a la secretaria general del PSOE "contra tot pronòstic" i de la mateixa manera va tirar endavant una moció de censura contra l'expresident Mariano Rajoy i va guanyar dues eleccions generals el 2019.

"Així que, sabeu el que passarà el 23 de juliol? Que guanyarem les eleccions, les guanyarem", ha exclamat provocant l'ovació dels assistents.