Sánchez reivindica les conquestes laborals i socials i adverteix que "es poden perdre"

MADRID 9 nov. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PSOE i president espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat els avenços laborals i socials assolits al llarg de la història a Espanya i ha advertit que "el que va costar un segle conquerir es pot perdre en un instant", a més de carregar contra el PP i Vox per presumir de "tisores i motoserres" en proposar "retallades i privatitzacions" amb vista a les eleccions generals del 29 de novembre.
Sánchez ha publicat un vídeo a X, recollit per Europa Press, en el qual recorda que "avui semblen normals" alguns drets com treballar vuit hores al dia, anar al metge sense haver de pagar o tenir vacances remunerades, però "hi va haver un temps en què tot això era inimaginable".
"Convé recordar com va costar aconseguir-ho, perquè els drets i les llibertats no han caigut mai del cel", ha assenyalat el president, després d'afirmar que abans hi havia persones que treballaven "sense dret a parar ni quan queien malalts", anar al metge era un "luxe" i arribar a la universitat "un somni".
Sánchez ha destacat que tots aquests avenços han estat possibles gràcies a l'organització i la mobilització dels treballadors que "van dir prou, van sortir al carrer i van fer vagues". "No va ser fàcil, però van canviar Espanya", ha afirmat el president dos dies abans de la vaga general per l'habitatge, i ha indicat que "el que avui sembla impossible demà pot ser un dret o una llibertat".
El vídeo també inclou fragments de discursos dels líders del PP, Alberto Núñez Feijóo, i de Vox, Santiago Abascal, sobre els quals critica que "hi ha qui presumeix de tisores, de motoserres, que promet retallades, privatitzacions i sacrificis", i ha contraposat aquestes afirmacions a la defensa dels drets socials i els serveis públics.
Davant això, Sánchez ha defensat que la responsabilitat del país és "continuar avançant", cosa que, a parer seu, vol dir comptar amb "serveis públics universals i de qualitat" i amb salaris i pensions que permetin viure "tranquils i segurs".
"Els qui ens van precedir van lluitar pel present que avui vivim", ha conclòs el president, que ha defensat que el millor homenatge a aquelles generacions no consisteix únicament a protegir les seves conquestes, sinó també a "conquerir el que somiem".