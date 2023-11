Sánchez reivindica els seus suports "progressistes" davant el PP i Vox: "Som tan espanyols com vostès"

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSOE a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez, ha reivindicat les "forces progressistes" que li donaran suport en contraposició als postulats del PP i Vox, en subratllar que ells són tan espanyols com les forces de la dreta.

"Per cert, nosaltres som tan espanyols com vostès, no som menys espanyols que vostès", ha proclamat Sánchez adreçant-se al PP i Vox durant la seva intervenció en aquesta sessió d'investidura, que ha arrencat aquest dimecres tocades les 12:00 hores.

En aquest context, el cap de l'executiu en funcions ha defensat que, davant "el rebuig als canvis" del PP i Vox, hi ha unes "forces progressistes que estan disposades a continuar avançant i a no fer ni un pas enrere".

"Forces que coneixen bé els problemes als quals ens enfrontem, als quals s'enfronta la ciutadania del nostre país", ha continuat Sánchez, que ha carregat contra el PP i Vox acusant-los de "dominar la tècnica reaccionària".

En aquest sentit, els ha acusat de "mostrar-se incapaços de gestionar el que és públic". "Són tan incapaços de resoldre problemes com capaços d'instigar odi i ràbia social, dominen la tècnica reaccionària i només saben aprofitar la por i les frustracions legítimes d'una part de la població per guanyar el poder", ha afegit.