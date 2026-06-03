Sánchez reivindica els acords amb Junts, ERC i el nacionalisme basc perquè donen "estabilitat"

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat avançar en els acords que van permetre la seva investidura el 2023 amb Junts, els coneguts com acords de Brussel·les, i també complir els pactes assolits amb ERC i els partits nacionalistes bascos per l'"estabilitat" que considera que han aportat a la legislatura i que creu que poden aportar en el futur.
Ho ha dit durant la seva intervenció aquest dimecres en la 41a Reunió Cercle d'Economia, al Palau de Congressos de Catalunya, just en la setmana en què el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha proposat a Junts i el PNB una moció de censura instrumental.
En aquest context i davant l'empresariat català, Sánchez ha reivindicat els pactes amb els de Carles Puigdemont, ha apostat per "abordar les arrels del conflicte territorial" entre Catalunya i Espanya i avançar en la reforma del finançament autonòmic i ha desitjat l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia, una fita que ha desitjat que es faci efectiva aquesta mateixa legislatura.