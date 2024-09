Sánchez reivindica a Edmundo González com un "heroi" de Veneçuela que "Espanya no abandonarà"

MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern d'Espaya i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest dissabte, durant el seu discurs en el Comitè Federal, al candidat opositor Edmundo González com "un heroi" de Veneçuela a qui Espanya "no abandonarà" i ha defensat la integritat d'activistes, periodistes o líders polítics "estiguin on estiguin".

Durant la seva intervenció, Sánchez també s'ha pronunciat sobre política exterior i ha valorat que la seva vicepresidenta, Teresa Ribera, "serà una extraordinària" comissària europea, al mateix temps que ha subratllat la necessitat d'una Europa "amb una aproximació social democràtica" i que faci valdre "els drets humans de totes les persones, sigui quina sigui la seva religió o la seva raça".

Sobre aquest tema, Sánchez ha reivindicat les "eines per abordar i protegir la pau" i "el drama que pateixen milers de migrants", alhora que ha insistit a defensar la democràcia davant els 'bulos' i "les campanyes d'ingerència".

El líder del PSOE ha valorat "la integritat d'activistes, periodistes i líders polítics estiguin on estiguin", ja sigui a Rússia, Palestina o Veneçuela, on, segons ha dit, hi ha "líders" com Edmundo González, que és "un heroi a qui Espanya no abandonarà", la qual cosa ha provocat els aplaudiments dels membres del Comitè Federal, entre els quals estaven el ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares.

RESPONSABILITAT DEL PSOE

En un altre punt, Sánchez ha destacat l"enorme responsabilitat" del PSOE que, diu, és una de les organitzacions polítiques "que va vèncer a la internacional ultradretana i que s'ha convertit en un dels principals referents de la socialdemocràcia europea i mundial".

El secretari general del PSOE ha recordat que durant dècades el socialisme espanyol "mirava amb admiració i enveja" les polítiques socialdemòcrates en països com Suècia, Alemanya, Finlàndia o França. "Somiàvem a semblar-nos algun dia a ells. I jo crec que ho hem aconseguit", ha celebrat.

D'aquesta manera, Sánchez ha reivindicat que ara Espanya "marca el pas" i "té un propi model d'èxit que pot exportar-se al conjunt d'Europa". "Un model d'èxit que és admirat pels progressistes a tot el món; un model que està sabent compaginar el que les tesis neoliberals ens deien que era impossible", ha replicat.

"INTERNACIONAL ULTRA" I EL PP

En aquest sentit, Sánchez ha valorat lleis que ja "formen part del patrimoni" dels espanyols, com la sanitat pública, la paritat de gènere, el dret a una mort digna, l'ingrés mínim vital, la dependència i el reconeixement de l'Estat palestí, entre altres.

"Avui estem a l'avantguarda del progressisme i som un dels principals baluards enfront d'aquesta internacional ultradretana que, per desgràcia, travessa el món", ha valorat el cap de l'Executiu, que ha alertat que la ultradreta "podria conquistar" les pròximes eleccions presidencials de la Casa Blanca de la mà de Donald Trump.

Al fil, el president del Govern ha dit que aquesta "internacional ultradretana" també està "en moltes comunitats autònomes i en molts governs locals que es van forjar després de les eleccions municipals i autonòmiques del passat 28 de maig", on governa el PP amb Vox o sent recolzat per la formació d'Abascal.