Sánchez reivindica des de Mauritània que "la immigració no és un problema sinó una necessitat" i aporta beneficis

El president anuncia la primera cimera amb el país africà en 2025 i 500.000 euros per a formació en defensa i seguretat



MADRID, 27 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimarts des de Mauritània que la migració no ha d'entendre's mai com un problema sinó com "una necessitat que implica certs problemes" pels quals cal buscar solucions que permetin que sigui regular i ordenada i beneficiar tant al país d'origen com al d'acolliment.

Així s'ha pronunciat en una declaració sense preguntes a Nuakchot juntament amb el president de Mauritània, Mohamed Uld Ghazuani, en la qual ha anunciat la signatura d'un memoràndum d'entesa amb aquest país per a projectes de migració circular --contractació temporal de treballadors per determinats sectors-- i el reforç de la col·laboració en matèria de seguretat i de lluita contra el crim organitzat.

El cap de l'Executiu ha volgut aprofitar per agrair a Ghazuani "els esforços que realitzen per combatre la migració irregular, així com la col·laboració en la lluita contra les xarxes de tràfic de persones". "Tenim el ferm compromís i el propòsit de continuar treballant conjuntament per combatre la migració irregular i a les organitzacions que s'aprofiten de la desesperació" dels que recorren a ella, ha recalcat.

El president ha assegurat que Espanya, com a país que va ser fins a no fa tant d'emigrants, entén bé la qüestió de la migració. "Per això para nosaltres el fenomen de la migració és una qüestió de principis morals, de solidaritat i de dignitat", ha defensat, incidint que "també és un assumpte de pura racionalitat perquè la contribució dels treballadors migrants a la nostra economia és fonamental, com ho és també el sosteniment de la seguretat social o del nostre sistema públic de pensions".

LA MIGRACIÓ ÉS RIQUESA I NO UN PROBLEMA

Així doncs, ha recalcat davant del president maurità, "per a Espanya la migració és riquesa, és desenvolupament i és prosperitat" i ha subratllat que "malgrat el discurs que malauradament també està començant a tenir major presència a Europa, la migració no és un problema, és una necessitat que implica certs problemes".

Davant d'això, ha dit Sánchez, el que cal fer és "impulsar fórmules que ens permetin gestionar d'una manera humana, segura, ordenada, el fenomen de la migració en benefici de les nostres respectives societats" i en conseqüència "combatre a les màfies que trafiquen amb éssers humans".

En opinió del cap de l'Executiu, això "exigeix l'adopció d'un enfocament integral, que tingui en compte tots els factors que influeixen en la migració i que reforci la cooperació entre els països involucrats".

PRIMERA CIMERA AMB MAURITÀNIA EL 2025

D'altra banda, Sánchez ha posat en valor el "excel·lent moment" que travessen les relacions bilaterals i que es veuran reforçades amb la celebració de la primera Reunió d'Alt Nivell (RAN) amb aquest país nord-africà, que tindrà lloc a Mauritània. Espanya només celebra aquest tipus de cimeres bilaterals amb uns pocs països, entre els quals figuren el Marroc i Algèria.

Així mateix, també ha avançat que a partir de latardor l'Institut Cervantes oferirà activitats a Mauritània com a "primer pas per al seu establiment" al país i ha anunciat una contribució de 500.000 euros per a la iniciativa en formació en defensa i en seguretat a Mauritània de l'OTAN.

Cal recordar que durant la seva anterior visita al país, el febrer passat juntament amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, Sánchez ja va anunciar un paquet de més de 300 milions d'euros en ajudes, inclosos 200 milions per fomentar la inversió d'empreses espanyoles, 60 milions per a projectes de desenvolupament en els propers quatre anys i 50 milions de cooperació financera.

Per la seva banda, el president maurità ha agraït Sánchez la "disposició" d'Espanya per ajudar al desenvolupament del seu país i en particular la seva aposta per la migració circular. També ha posat en valor "la posició d'Espanya davant la qüestió del conflicte a Gaza", en referència al reconeixement de l'Estat palestí.