Sánchez es reivindica com a lideratge segur davant d'un Feijóo que "no és líder de l'oposició perquè no en sap"

Assegura que portarà Espanya "a port segur" en un moment "tan difícil", com ja va fer durant la pandèmia i la crisi inflacionista

ZARAGOZA, 16 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha reivindicat com un lideratge "segur" que aporta certesa davant d'un Alberto Núñez Feijóo al qual veu "incapaç de trencar amb la ultradreta" que vol destruir Europa i de demanar dimissions a les seves pròpies files. "No és president del govern perquè no vol i no és cap de l'oposició perquè no en sap", ha llançat.

A més ha assegurat que portarà Espanya "a port segur" en un moment "tan difícil com l'actual", igual que va fer després de la pandèmia, de les guerres i de les crisis energètiques i inflacionistes, segons ha sostingut.

En la clausura del XVIII Congrés del PSOE d'Aragó, que ha designat com a secretària general Pilar Alegria, que al seu torn és portaveu de l'executiu i ministra d'Educació, Sánchez ha tornat a defensar l'augment de la despesa en defensa en solidaritat amb els països europeus que van ajudar Espanya durant la crisi de la covid.

"Com no hem de ser nosaltres solidaris amb els que ho van ser amb nosaltres durant la pandèmia? Ho hem de ser", ha assenyalat en referència als països nòrdics, bàltics i de l'est d'Europa que comparteixen frontera amb la Rússia de Vladímir Putin i que senten l'amenaça russa més directament que Espanya.

FEIJÓO "INCAPAÇ" DE DEMANAR LA DIMISSIÓ DE MAZÓN I AYUSO

Sánchez carrega contra el PP, que en la seva opinió no té idees ni projectes però sí que té "molta mala bava" i defensa el "lideratge segur" que ha exercit durant els últims set anys."Necessitem un lideratge segur que doni certitesa a la societat espanyola en un moment tan difícil com l'actual", ha defensat Sánchez abans de presumir de la seva labor des que va arribar a La Moncloa el 2018.

Per contra, veu Feijóo "incapaç de trencar amb la ultradreta que vol destruir Europa", de demanar la dimissió del president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, "després del que ha passat a València" amb la dana o d'Isabel Díaz Ayuso a la Comunitat de Madrid, ha postil·lat.

Sánchez ha mirat d'aportar "certeses" i ha defensat l'increment de la inversió en seguretat i defensa afirmant que "només Europa protegirà Europa". "Tenim a les nostres mans el present i el futur d'Europa i per això no podem deixar-l'hi als que o bé no l'estimen gaire, per no dir gens, o bé la volen destruir", ha alertat. Per tant ha reiterat que augmentaran la despesa en defensa i ho faran, segons ha insistit, sense reduir la despesa social.

PORTAR ESPANYA "A PORT SEGUR"

Finalment, ha deixat clar que si els Estats Units imposa aranzels a la Unió Europea i a Espanya, el Govern central protegirà els treballadors, empreses, agricultors "i tot el sector productiu" i la UE respondrà "unida" i serà "més forta".

Com ha fet en les últimes setmanes Sánchez mira de posar de manifest la fortalesa de la Unió Europea davant de les amenaces aranzelàries del president Donald Trump i adverteix que considera "poc encertat" obrir una guerra comercial amb la UE, que és el bloc comercial del món més important.

En tot cas, ha assegurat que el que faran és "portar Espanya a port segur" el mateix que segons ell han fet en les crisis anteriors que ha gestionat des que és president.