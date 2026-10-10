Sánchez es reivindica com a "gos sense amo" i demana urnes plenes enfront de la "por" de PP i Vox al vot per correu

DOS HERMANAS (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)
El secretari general del PSOE i president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha reivindicat aquest dissabte com un líder per a "la gent del carrer", i com "un gos que no té amo", i que, si serveix "a algú, és a la gent del carrer", al mateix temps que ha animat a omplir les urnes de vots en les eleccions generals del proper 29 de novembre enfront dels discursos de "por" i "'bulos'" que, segons ha denunciat, propaguen PP i Vox en relació al vot per correu.
Així ho ha assenyalat el líder socialista durant la seva intervenció en el seu primer gran acte de precampanya de les eleccions generals del 29 de novembre, que s'ha celebrat a l'auditori Los del Río del tradicional feu socialista de Dos Hermanas (Sevilla) amb l'assistència de més de 5.000 persones, segons càlculs de l'organització.
Pedro Sánchez ha augurat que el PSOE "guanyarà" les properes eleccions i podrà seguir governant "quatre anys més per a la gent del carrer", així com ha criticat la "rondalla de Pedro i el llop" que, en la seva opinió, difonen contra ell representants de PP i Vox.
A més, ha carregat contra "el que estan dient de mentides, de bulos" aquests partits en relació al vot per correu, i ho ha atribuït al fet que PP i Vox "tenen por a perdre" perquè, "efectivament, perdran les eleccions" generals.
"Aquests que 'el que pugui fer, que faci', ara són els de 'quants menys votin, millor'", ha advertit el líder socialista abans de postil·lar que "tenen raó" PP i Vox "a tenir por, perquè en urnes plenes guanya la gent", i amb "urnes buides guanyen els que mouen els fils", per la qual cosa ha animat a anar "a votar tots el 29 de novembre" per assegurar una victòria del PSOE en les generals.
Abans que Pedro Sánchez han intervingut en aquest acte la secretària general del PSOE d'Andalusia i sotssecretària general del PSOE federal, María Jesús Montero, i el secretari d'Organització del PSOE-A i alcalde de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez.
A més, entre els assistents a aquest acte multitudinari figuraven la secretària d'Organització del PSOE federal, Rebeca Torró; el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, i la sotssecretària general del PSOE-A, María Márquez, així com el secretari general del PSOE de Sevilla i president de la Diputació Provincial, Javier Fernández.