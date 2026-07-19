Sánchez reivindica abans de la final del Mundial una Espanya "que no es posa límits" i que sap "guanyar com mai"

Francisco J. Olmo - Europa Press
MADRID 19 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha reivindicat aquest diumenge, abans de la final del Mundial de futbol que disputarà la selecció nacional enfront d'Argentina, una Espanya "que no es posa límits" i que ha après "a guanyar com mai".
Així ho ha destacat Sánchez en un article d'opinió publicat aquest diumenge a El País, recollit per Europa Press, titulat 'El Mundial de les nostres vides' en el qual enalteix el talent, la confiança i l'esperit d'equip de la selecció.
En l'article, Sánchez sosté que el Mundial de cada generació és el que "enxampa sent nens, però amb plena consciència" i que, des de llavors, cada persona es passa els estius "evocant aquelles vivències irrepetibles que només s'experimenten amb la intensitat d'aquesta edat".
"Jo anava camí de complir els 11 anys quan Naranjito va aparèixer en les nostres pantalles i el color va arribar als nostres carrers. Era 1982 i aquella era nostra Copa del Món. Però encara no era el nostre moment", ha rememorat.
Enfront d'això, situa la conquesta del Mundial de Sudàfrica 2010 per la selecció masculina i el títol assolit per la femenina en 2023, en sostenir que Espanya ha deixat enrere el lema 'juguem com mai i vam perdre com sempre' per "jugar i guanyar com mai".
"Hem après a guanyar. Sense renunciar al coratge i l'esforç. Però fent del talent la base de l'èxit", afirma el cap de l'Executiu, que considera que els 26 futbolistes que disputaran la final són "hereus" d'aquesta filosofia basada en "el talent i la tècnica, la precisió en la passada, la solidaritat i l'esperit d'equip".
"És l'Espanya que no es posa límits, perquè creu en si mateixa", afegeix. Així mateix, sosté que la selecció "enamora" tant pel seu futbol "associatiu i valent" com per representar els valors que defineixen al país. En aquest sentit, destaca "una Espanya que es condueix amb humilitat i respecte a l'adversari" i que "confia en el talent col·lectiu per guanyar i mostrar-se al món com el país estimat i respectat que és".
Sánchez també posa el focus en les noves generacions i assegura que aquest diumenge "els nens i nenes que somien amb emular a Rodri, Oyarzabal o Cucurella marcaran el batec del país", guiats per "aquest esperit de companyerisme que Luis de la Fuente ha sabut inculcar a aquest equip únic".
"Dins de quatre anys se celebrarà el Mundial 2030 a Espanya. Però fins llavors, aquest de 2026 ha tornat a ser el Mundial de les nostres vides. Avui tots tornem a tenir 11 anys", conclou.