Sánchez reitera la intenció de presentar i aprovar aquest any els PGE del 2027

MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha recalcat la intenció de presentar els pressupostos generals de l'Estat (PGE) del 2027 i la voluntat d'aprovar-los aquest any, tot i que no ha precisat un calendari concret.
"La nostra intenció és presentar-los el 2026, la nostra voluntat és aprovar-los el 2026 i la nostra intenció i voluntat és que les legislatures durin el que constitucionalment s'estableix", ha emfatitzat durant la seva compareixença aquest dimarts a La Moncloa per fer balanç del curs polític i presentar l'informe periòdic de rendició de comptes 'Complint'.
L'objectiu del Govern central és començar les negociacions sobre els pressupostos del 2027 amb els grups parlamentaris un cop els tingui lligats en el si de l'executiu, amb el focus posat a poder presentar el projecte després de l'estiu.
Els comptes públics partiran d'un sostre fiscal més restrictiu per a les comunitats autònomes, després del recent rebuig del Congrés dels Diputats als objectius d'estabilitat pressupostària plantejats pel Govern central.
Malgrat això, el president espanyol ha insistit que la intenció del seu govern és presentar els pressupostos amb la voluntat d'aprovar-los.
A més, ha aprofitat per subratllar la intenció d'acabar la legislatura. "Les eleccions, també quan governa l'esquerra, són en legislatures que duren quatre anys. Només quan governa la dreta són quatre anys i quan governem la resta l'endemà ja demanen eleccions", ha retret.
Quan arribi el moment i es convoquin, el president ha demanat que s'assumeixin els resultats electorals. "Nosaltres sempre els hem assumit. A veure si els altres s'apliquen també", ha emfatitzat.