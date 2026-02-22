Sánchez reitera que Espanya va com mai i assegura que mereix la pena seguir "fins a 2027 i més enllà"

Fernando Otero - Europa Press
PONFERRADA (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)
El secretari general del Partit Socialista i president del Govern, Pedro Sánchez, ha reivindicat les dades que avalen el creixement econòmic del país al 2,8 per cent junt amb els gairebé 22 milions de persones ocupades després del que ha conclòs: "Espanya va com mai i l'oposició menteix com sempre".
"Quan em diuen que si val la pena: val la pena fins a 2027 i més enllà", ha sentenciat el president del Govern que ha aprofitat un míting a Ponferrada (León) amb motiu de la precampanya electoral a Castella i Lleó per reivindicar l'activitat duta a terme pel Govern central en l'última setmana que, segons ha recordat, va començar el dilluns amb la signatura amb els sindicats al Ministeri de Treball d'una nova pujada del Salari Mínim Interprofessional (SMI) que beneficiarà "fonamentalment" als joves i a les treballadores.
"Va faltar la patronal", ha lamentat Pedro Sánchez que ha ironitzat sobre les reivindicacions de les empreses quan pugen en l'IBEX. Dit això, ha demanat a CEOE que se sent amb els sindicats per pujar els "sous mitjans" als "professionals mitjans" perquè aquests salaris creixin per sobre del cost de la vida i els treballadors puguin guanyar poder adquisitiu en termes reals. "Això és el que li demanem a la patronal, la qual cosa li exigia la patronal dilluns passat", ha rememorat.
A això ha afegit que el dilluns van anunciar la creació d'un gran fons denominat 'España crece' que va a mobilitzar 120.000 milions d'euros, moment en el qual s'ha dirigit "al cap de l'oposició", el president nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, per criticar que porti set anys afirmant que Espanya s'enfonsa, es destrossa i cau a trossos. "La veritat de les dades demostra que Espanya va com mai i que l'oposició menteix com sempre", ha resolt.
Pedro Sánchez ha enarborat la bandera dels governs de coalició progressistes en l'objectiu reduir la bretxa de la desigualtat i ha recordat d'altra banda que el Consell de Ministres va acordar dimarts passat investigar als tecnoligarques i a les seves plataformes pels continguts pornogràfics on es manipula a través de la intel·ligència artificial els rostres i nus de les dones.