Sánchez reitera que arribarà fins al 2027 malgrat la ruptura de Junts i encara que no pugui aprovar els PGE

MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha reiterat que esgotarà la legislatura i arribarà fins al 2027 tot i que Junts ha formalitzat la seva ruptura amb l'executiu espanyol, fet que li impedirà tirar endavant qualsevol iniciativa. Segons ha dit, continuarà governant amb o sense nous pressupostos generals de l'Estat.
En una roda de premsa després de participar en la Cimera del Clima (COP30) a Belén (Brasil), ha assegurat que es pren "molt seriosament" les paraules de Junts, però que Espanya està vivint "un dels seus millors moments" en l'últim mig segle en termes de creixement econòmic i creació d'ocupació i, per tant, "val la pena" continuar.
"Jo em prenc molt seriosament el que diuen els grups parlamentaris, però crec que l'esforç val la pena i que hem de perseverar en aquest propòsit perquè els resultats hi són. Espanya està travessant un dels seus millors moments en els últims 45 anys", ha assegurat.
En aquest sentit, el cap de l'executiu ha afirmat que "amb nous pressupostos o sense nous pressupostos" continuarà avançant i seguirà el seu "fulla de ruta" fins a esgotar la legislatura el 2027.