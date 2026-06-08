Sánchez regala a Lleó XIV un bonsai d'olivera espanyola en la seva trobada a la nunciatura

MADRID 8 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha regalat un bonsai d'olivera espanyola de 13 anys d'edat al papa Lleó XIV durant la trobada que tots dos han mantingut aquest dilluns a la nunciatura apostòlica.
L'olivera és un "símbol universal de pau, diàleg i enteniment, uns valors compartits per Espanya i el Vaticà", assenyalen fonts de la Moncloa sobre el regal que ha triat el president per al pontífex, que duu a terme una visita apostòlica a Espanya des del dissabte.
En aquest sentit assenyalen que es tracta d'una espècie que porta segles arrelada en la història, la cultura i l'economia d'Espanya i representa "l'equilibri perfecte entre la tradició i la innovació entre el respecte per les arrels històriques i l'adopció de l'avantguarda tecnològica".
A més, consideren que aquest obsequi és un reflex dels reptes que planteja el segle XXI i l'adaptació al canvi climàtic, l'agricultura de precisió i l'aposta per un futur sostenible "com un pont entre allò rural i allò global".