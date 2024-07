Sánchez recorda les víctimes de violència masclista i demana "unitat": "El Govern no descansarà fins erradicar-la"

MADRID, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha recordat aquest dimecres en el Congrés les víctimes de la violència masclista i ha demanat "unitat" davant d'això. "El Govern no descansarà fins erradicar aquesta xacra", ha afirmat.

Així s'ha expressat Sánchez al Ple del Congrés, reunit en sessió extraordinària, per acollir la compareixença del president del Govern espanyol per adonar de les decisions adoptades en els Consells Europeus del 17 i 27 de juny, i exposar les línies fonamentals del seu Pla d'Acció per la Democràcia.

Després d'un minut de silenci, Sánchez ha començat la seva intervenció asseverant que "una societat justa i avançada" és "incompatible" amb la violència de gènere. Així, ha recordat "a totes les víctimes, als seus familiars" i ha demanat la "unitat de tots i de totes contra la violència masclista".

Així mateix, el líder de l'Executiu s'ha dirigit "a les dones i als familiars que estan patint aquesta violència estructural" i els ha traslladat que "el Govern no descansarà fins a erradicar aquesta xacra".

Al mateix temps, ha fet "una crida a totes les forces polítiques signants del Pacte contra la Violència de Gènere per renovar" aquest compromís "abans que finalitzi l'any", per "redoblar" els esforços i per "reforçar les mesures que siguin necessàries per garantir la seguretat i la vida de la meitat de la població espanyola".

Prèviament, la presidenta de la Cambra baixa, Francina Armengol, ha demanat a tots els membres de la Cambra guardar un minut de silenci davant del "veritable degoteig cruel" de casos de violència masclista, que situen a la societat espanyola "davant del mirall, ja que en els últims dies s'han registrat sis crims masclistes, 27" en el que va d'any.