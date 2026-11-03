Sánchez recolza Puente per "donar la cara" i dimitir "per les víctimes": "Dignifica el nostre país"

David Zorrakino - Europa Press
MADRID 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha defensat a l'exministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, per "donar la cara" i "solucions" per després donar "un pas al costat" per "respecte a les víctimes".
"Polítics com ell dignifiquen a nostre país", ha afegit aquest dimarts en un missatge en 'X', recollit per Europa Press, en el qual ha atribuït la renúncia de Puente a "la dignitat" i la "voluntat pròpia", així com per deferència cap al "projecto progressista".
El cap de l'Executiu ha defensat que la decisió de l'extitular de Transports "demostren" que "no tots som iguals" perquè "uns solament donen lliçons" mentre "uns altres ho donen tot", en al·lusió al Partit Popular.
La decisió, anunciada pel ministre aquest dimarts davant la Diputació Permanent del Congrés, i que inclou la renúncia a anar en les llistes del PSOE el 29N, arriba sis dies després de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo) que ha deixat 69 víctimes mortals, i nou mesos després del sinistre d'Adamuz (Còrdova) en el qual van morir 46 viatgers.