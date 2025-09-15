Sánchez reclama que Israel no participi en cap competició esportiva internacional

MADRID 15 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat que Israel no pugui participar en cap competició esportiva internacional "mentre duri la barbàrie" a Gaza i demana que se li apliquin les mateixes restriccions que a Rússia en aquest sentit.
En la reunió de la comissió interparlamentària al Congrés dels Diputats, davant els diputats, senadors i europarlamentaris socialistes, Sánchez ha posat en qüestió que s'expulsi Rússia per la invasió d'Ucraïna i ara no es faci el mateix amb Israel.
"La nostra posició és clara i rotunda, fins que no cessi la barbàrie, ni Rússia ni Israel han de participar en cap competició internacional més", ha indicat l'endemà dels aldarulls en l'última etapa de la Vuelta a Madrid que van obligar a cancel·lar-la i es van saldar amb dos detinguts i una vintena de policies ferits.
Sánchez afirma que rebutja la violència, però insisteix que sent "una profunda admiració i respecte" per una societat civil espanyola "que es mobilitza contra la injustícia" i defensa la seva idea "de manera pacífica".