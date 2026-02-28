Sánchez rebutja "l'acció militar unilateral d'EUA i Israel" i les actuacions del règim iranià i crida al diàleg

Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha rebutjat aquest dissabte la "acció militar unilateral" d'Estats Units i Israel contra Iran i també les accions del règim iranià i ha demanat que es reprengui el diàleg i s'aconsegueixi "una solució política duradora per a la regió".
"Rebutgem l'acció militar unilateral d'EUA i Israel, que suposa una escalada i contribueix a un ordre internacional més incert i hostil", ha escrit Sánchez en un missatge del seu compte de X, recollit per Europa Press.
A continuació, el cap de l'Executiu rebutja "igualment" les "accions del règim iranià" i de la seva Guàrdia Revolucionària i avisa. "No podem permetre'ns una altra guerra perllongada i devastadora a Orient Mitjà".
Per això, ha exigit una "desescalada immediata" i el "ple respecte del dret internacional", incidint que "és hora de reprendre el diàleg i aconseguir una solució política duradora per a la regió".