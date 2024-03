Sánchez rebutja aclarir si es tocarà el terrorisme en la llei d'amnistia: "Ja ho veureu en l'esmena"

MADRID, 6 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha evitat aclarir si l'acord amb Junts per aprovar la llei d'amnistia implica modificar la manera en què queden recollits els delictes de terrorisme en la norma, que beneficiarà els implicats en el procés independentista. "Ja ho veureu en l'esmena", ha assenyalat Sánchez en una conferència de premsa durant el seu viatge oficial al Brasil.

El cap de l'executiu espanyol ha fet aquestes declaracions el dia abans d'acabar el termini perquè la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats arribi a un acord per emetre un nou dictamen de la llei d'amnistia que posteriorment han d'enviar al ple perquè l'aprovi.

El Govern central dona per fet el pacte i admeten que incorporaran canvis en la llei per donar més garanties a Junts però eviten aclarir si aquestes modificacions de darrera hora afecten els delictes de terrorisme, tal com havia demanat el partit de l'expresident Carles Puigdemont. Fins ara, els socialistes havien negat cedir en aquest punt i el qualificaven de "línia vermella".

"Ja ho veureu en l'esmena, queden poques hores per poder conèixer la transaccional", ha assenyalat Sánchez quan li han preguntat directament per com quedarà recollit aquest tipus penal en el redactat final de la norma. "L'important és que hi haurà llei i que efectivament serà plenament constitucional i d'acord amb el dret europeu", ha indicat a continuació.

En la mateixa línia, s'ha mostrat convençut que arribaran a un acord amb Junts i la resta de forces polítiques que donen suport a l'amnistia i estan "a poques hores" d'aconseguir-ho.

Insisteix a més que es tracta d'una llei "transcendent per a la democràcia espanyola" i significarà deixar enrere "totes les conseqüències judicials d'una crisi territorial i constitucional que no havia viscut mai la democràcia espanyola".

Finalment ha reiterat que l'objectiu de la norma és la reconciliació entre catalans, "que es van veure enfrontats en aquell infaust 2017" com a conseqüència del procés i també de la societat catalana amb la resta d'espanyols.