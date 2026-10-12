Sánchez, rebut amb insults i xiulades a la desfilada del 12 d'octubre

Eduardo Parra - Europa Press - Arxiu
MADRID 12 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha estat rebut amb insults i xiulades en arribar a la plaça Cánovas del Castillo de Madrid per a l'acte central del 12 d'octubre, la tradicional parada militar presidida pels reis Felip VI i Letizia.
Sánchez ha arribat amb cotxe oficial i ha esperat uns minuts abans de baixar i posar-se al costat d'altres autoritats per rebre els reis.
Després del president, han arribat els reis Felip VI, amb l'uniforme de gala de l'Exèrcit de l'Aire, i Letizia, acompanyats de la princesa Leonor, amb uniforme de l'Exèrcit de Terra, i la infanta Sofia.
Les xiulades s'han tornat a reproduir després de l'arribada dels monarques, durant la salutació de la Família Reial a les autoritats de l'Estat i ministres.