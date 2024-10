Sánchez rebrà Illa i Mañueco el 22 de novembre per tancar la ronda de trobades amb els presidents autonòmics

MADRID 21 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, tancarà la ronda de trobades bilaterals amb els presidents autonòmics el pròxim 22 de novembre, quan rebrà al palau de La Moncloa Salvador Illa (Catalunya), Alfonso Fernández Mañueco (Castella i Lleó), Juan Jesús Vivas (Ceuta) i Juan José Imbroda (Melilla), segons han informat a Europa Press fonts governamentals.

Després de la trobada que Sánchez mantindrà aquest divendres amb les presidentes de les Balears (Marga Prohens) i Extremadura (María Guardiola), el cap de l'executiu no tornarà a tenir reunions bilaterals fins al divendres 22 de novembre, dia en què acabarà la ronda autonòmica.

Amb l'anunci d'aquests darrers presidents autonòmics, Sánchez donarà per conclosa la ronda amb els mandataris autonòmics després de les eleccions de ja fa més d'un any. L'única que no participarà en aquestes trobades bilaterals serà la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso.

Amb tot, el calendari del divendres 22 de novembre fixa que Sánchez i Illa es veuran a les 10:00 hores al palau de La Moncloa i després serà el torn de Mañueco, a partir de les 12:00 hores. Ja a la tarda rebrà Vivas a les 16:00 hores i Imbroda a les 17:00 hores.