Sánchez qüestiona la via judicial contra el 'procés' en preguntar-li si manté el compromís de jutjar Puigdemont

Esgrimeix que una crisi política "mai va haver de derivar en una acció judicial" i evita desmentir a Junqueras sobre l'amnistia



MADRID, 20 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions, Pedro Sánchez, ha manifestat aquest dimecres el seu rebuig a la "acció judicial" que es va emprendre contra els dirigents del procés independentista a Catalunya, en ser preguntat sobre si manté el seu compromís de portar a Espanya a l'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, per ser jutjat.

Després de reiterar, el respecte per "el treball i la tasca de la justícia", en roda de premsa a Nova York, on assisteix a l'Assemblea General de l'ONU, ha sostingut que ell sempre ha defensat que "una crisi política mai va haver de derivar en una acció judicial i una judicialització" com la qual es va produir amb el procés independentista.

Sánchez ha recordat que quan el llavors fiscal general, José Manuel Maza, va engegar el procediment judicial amb una querella contra dirigents del procés independentista, inclòs Puigdemont, ell va traslladar el seu "malestar" al llavors president del Govern central Mariano Rajoy.

En primer lloc, ha assenyalat, "perquè no havíem estat consultats i el PSOE va recolzar al PP davant aquesta crisi constitucional" provocada per l'independentisme i en segon, "perquè havíem traslladat a una via judicial un conflicte que tenia una arrel política".

"El que hem fet durant tots aquests anys amb enorme esforç i absoluta incomprensió d'aquells que governaven Espanya quan es va produir aquesta crisi constitucional ha estat tractar de retornar a la política el que mai va haver de sortir de la política", ha resumit.

EVITA DESMENTIR A JUNQUERAS

D'altra banda, ha evitat desmentir al líder d'ERC, Oriol Junqueras, i confirmar així si ja està pactada la llei d'amnistia amb els independentistes catalans, al mateix temps que ha assegurat que si és reelegit president serà "coherent" amb el que ha fet fins ara a Catalunya, on la passada legislatura va concedir l'indult als presos independentistes, a més d'eliminar el delicte de sedició i de rebaixar el de malversació.

El president ha eludit respondre en fins a dues ocasions per aclarir si el líder d'ERC ha mentit en dir que quan es va pactar recolzar al PSOE perquè obtingués la presidència del Congrés també es va acordar l'amnistia. "No vaig a entrar", ha afirmat.

"Les converses poden ser discretes però els acords són transparents", s'ha limitat a assenyalar, escudant-se en què ara és el "moment" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i per tant ell no parlarà fins que aquest no fracassi en la seva investidura i Felipe VI li designi a ell eventualment com a candidat.

"Aquí parlaré amb total franquesa, amb total transparència, sobre quins van a ser les línies mestres d'una hipotètica administració liderada pel Partit Socialista", ha assenyalat, avançant que "serà coherent" amb el que s'ha vingut fent a Catalunya.