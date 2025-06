Sánchez qualifica de "magnífica notícia per a Espanya i la convivència" la resolució del TC

BRUSSEL·LES 26 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha qualificat de "magnífica notícia" tant per a Espanya com per a la convivència la resolució del Tribunal Constitucional (TC) que avala la llei d'amnistia i ha reivindicat la política com una "palanca" per a la resolució de "conflictes molt difícils" com el que es va viure a Catalunya.

"És una magnífica notícia per a Espanya, per a la convivència, per a la coexistència", ha sostingut en unes declaracions a la premsa en arribar al Consell Europeu a Brussel·les després de saber-se que el TC ha avalat la llei amb sis vots a favor i quatre en contra.

A parer seu, amb això es tanca "una crisi política que no hauria d'haver sortit mai de la política". Sánchez ha dit que sempre ha criticat a l'anterior govern de Mariano Rajoy "haver renunciat a la política i haver descarregat en les responsabilitats judicials i, per tant, en el poder judicial, tota la resposta a aquesta crisi territorial i la crisi constitucional que va viure Espanya des de l'any 2011".

"El Tribunal Constitucional ha sentenciat que la llei d'amnistia és constitucional i nosaltres manifestem la nostra satisfacció perquè sempre vam defensar que el que sortís del Congrés dels Diputats seria constitucional", ha afegit el president espanyol.

Com ja va fer dimecres després de saber-se que la majoria progressista al TC hi votaria a favor, Sánchez ha volgut donar valor a la importància de la política i ha deixat clar que per a l'executiu han "valgut la pena" els atacs que ha rebut per aquest assumpte.

"La política és això, una palanca de transformació i de resolució i aportació de solucions a conflictes molt difícils com el que va travessar Espanya i Catalunya internament durant aquests anys infaustos, particularment l'any 2017", ha ressaltat.

Vista la resolució del TC i malgrat els atacs, ha afegit, "crec que val la pena" ja que "el que està fent aquest govern és molt important per a una cosa que és fonamental si volem garantir la unitat d'Espanya i també el nostre desenvolupament i la nostra prosperitat, que és la convivència entre ciutadans i la coexistència entre territoris". I això també és el que, "d'alguna manera, està avalant el TC", ha reblat.