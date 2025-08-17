Sánchez proposa un "gran pacte" d'Estat per la mitigació i adaptació a l'emergència climàtica

SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha proposat aquest diumenge, davant de l'onada d'incendis a Espanya, un "gran pacte" d'Estat per a "la mitigació i l'adaptació" a l'emergència climàtica.
Ha visitat el Centre de Coordinació Operatiu Contraincendis d'Ourense amb el president de la Xunta, Alfonso Rueda; el el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el delegat del Govern central a Galícia, Pedro Blanco.
"Això interpel·la totes les administracions públiques però també als grups parlamentaris en el poder legislatiu, al conjunt de la societat civil, a la ciència, a l'empresa, als sindicats. En definitiva, al conjunt del país", ha assegurat Sánchez.
Ha posat en valor la professionalitat, l'ofici i la dedicació dels servidors públics d'Espanya i ha assegurat que "avui mateix" la UME "ha donat l'OK al fet que hi hagi 500 efectius més de l'Exèrcit de Terra que es despleguin en els diferents incendis del país".