Sánchez proposa apujar les penes als corruptes i fer llistes negres d'empreses

MADRID 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat un paquet de 15 mesures anticorrupció, entre les quals l'augment de les condemnes per a aquests delictes, duplicar el temps de prescripció i crear llistes negres d'empreses condemnades perquè no puguin contractar amb l'administració pública.

En la seva compareixença al Congrés per donar explicacions sobre l'entrada a presó preventiva de l'exnúmero tres del PSOE Santos Cerdán per un presumpte cas de cobrament de comissions, Sánchez ha avançat que pretén crear una agència anticorrupció independent i també una reforma de la llei d'enjudiciament criminal (Lecrim) per protegir encara més els informants que denunciïn delictes de corrupció.

El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que aquest paquet de mesures s'ha elaborat en l'últim mes, amb l'ajuda del seu soci de coalició, Sumar, i dels tècnics de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).

En la mateixa línia, ha anunciat la creació de noves seccions de delictes contra l'administració pública amb "jutges especialitzats" i a més crearà procediments sumaris per a causes que involucrin càrrecs públics per evitar dilacions que "minven la confiança" dels ciutadans.