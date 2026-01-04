Sánchez promet a la militància culminar la legislatura fins a 2027 i demana "cap alt, valentia i determinació"

El president del Govern condemna "amb rotunditat" l'atac d'Estats Units sobre Veneçuela i reitera la seva defensa del dret internacional
MADRID, 4 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha enviat aquest diumenge una carta a la militància del PSOE en la qual els demana no tirar la tovallola, malgrat ser conscient de les "dificultats", i que avancin amb "cap alt, valentia i determinació" cap a la culminació de la legislatura en 2027.
"Malgrat la dificultat del moment, vull que sàpigues que mantenim ferms les nostres conviccions. Que afrontem el 2026 carregats d'energia, noves polítiques i l'ambició de sempre. I que no cessarem en l'obstinació. Seguirem endavant", ha assenyalat Sánchez en la missiva en la qual condemna "amb rotunditat" l'atac perpetrat per Estats Units sobre Veneçuela i reitera la seva defensa del dret internacional.
Sánchez demana als seus fer front a la realitat i aconseguir que Espanya segueixi "avançant", especialment en un moment en el qual el món i occident "semblen obstinats a retornar aquell "passat terrible del que va costar gairebé un segle sortir". "Semblen voler persuadir-nos que l'era de la pau i el progrés ja ha passat, i que ara és el moment de la reculada que dicta la internacional ultradretana amb la complicitat de la dreta tradicional", adverteix.
En aquest sentit, alerta que la coalició PP-Vox seguirà atacant amb tot, "encara que això impliqui depassar els límits de la veritat i la democràcia". "I sabem que la internacional ultradretana seguirà tractant d'arrossegar a Europa a les retallades i la privatització de l'Estat del Benestar, a la militarització i el debilitament de l'ordre internacional basat en regles, per fi de la pau i la implantació de la llei del més fort", agrega el president del Govern.
Sánchez assenyala que afronten el 2026 carregats d'energia, noves polítiques i l'ambició de sempre, i afirma que no cessaran en l'obstinació. "Seguirem endavant", recalca. En aquest sentit, enumera tres motius pel que seguirà ferm en les seves conviccions. El primer és que els resultats els avalen i apunta que en aquests últims set anys, han collit "els millors resultats econòmics, socials i mediambientals de la història democràtica d'Espanya".
No obstant això, també és conscient que encara hi ha moltes ocupacions per crear, molts salaris per pujar, moltes desigualtats i injustícies per corregir. "Anem pel bon camí i no ens podem detenir", indica.
El segon motiu que esgrimeix és que Espanya s'ha convertit en el major contrapès que existeix a Europa a l'avanç de la internacional ultradretana i en una de les poques veus que encara defensen amb fermesa la pau, el dret internacional, l'Estat del Benestar, els drets laborals, els compromisos climàtics i el feminisme. Finalment, apel·la al socialista alemany Ernst Bloch, qui va reivindicar el 1947 "el principi de l'esperança". "Els progressistes tenim el deure moral de lluitar pel progrés especialment quan el progrés està en perill", afirma Sánchez.
"Ara, més que mai en tots aquests anys, és moment de mostrar compromís i coratge. No renunciarem al nostre mandat democràtic, guanyat netament en les urnes. No renunciarem a culminar aquesta legislatura ni a seguir transformant Espanya en la propera. No renunciarem a ser un referent d'esperança per a tots els europeus progressistes", conclou el president del Govern.