Sánchez promet investigar amb "rigor" els accidents ferroviaris i "si calgués" fer justícia

MADRID 11 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha promès aquest dimecres que s'investigaran amb "rigor" els accidents ferroviaris del passat mes de gener a Adamuz (Còrdova) i Gelida (Barcelona) en què van morir 47 persones i, "si calgués", es farà justícia.
"Investigarem amb rigor, n'informarem amb transparència, prendrem les mesures necessàries perquè accidents com el que avui plorem no es tornin a repetir", ha promès Sánchez durant la seva compareixença al Congrés per exposar la posició de l'executiu en les diferents trobades i fòrums internacionals en què ha participat, a més d'informar sobre els últims accidents i la situació actual del servei ferroviari.
El cap de l'executiu espanyol ha començat la intervenció mostrant el seu condol per les víctimes dels accidents ferroviaris i ha traslladat un record a les seves famílies, tot i que ha admès que res del que digui i faci el Govern central "podrà alleujar el dolor que estan patint".
En aquest sentit, Sánchez ha assegurat que l'Estat en el seu conjunt, des dels ajuntaments fins al Govern central, està fent i farà "tot el que pugui per ajudar-los, acompanyar-los, establir les causes de l'accident i, si calgués i fos procedent, fer justícia". "Investigarem amb rigor, n'informarem amb transparència", ha sentenciat el cap de l'executiu.
El president també ha assegurat que quan hi hagi resultats concloents de la investigació de l'accident es compartirà amb la resta d'administracions i amb l'opinió pública, amb compareixences i rodes de premsa "sense límit de temps". Fins que això no passi, Sánchez ha dit que no es pot "especular, desinformar i utilitzar aquesta tragèdia per crispar".