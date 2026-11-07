Sánchez promet a la família de Guillem Agulló estudiar com reconèixer-lo víctima del terrorisme

VALÈNCIA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha compromès a estudiar fórmules per atendre la sol·licitud de la família de Guillem Agulló perquè el jove antifeixista valencià, assassinat als 18 anys per un grup neonazi a Montanejos (Castelló) a l'abril de 1993, sigui reconegut oficialment com a víctima del terrorisme.
El compromís s'ha produït durant una reunió amb els seus pares, Carme Salvador i Guillem Agulló, en què també han participat la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró; el cap de llista socialista al Congrés per València, Pilar Bernabé; la secretària general dels socialistes valencians i ministra de Ciència, Diana Morant, i el ministre d'Hisenda, Arcadi España, informa el PSPV en un comunicat.
El president ha fet referència a aquesta trobada en un missatge a X: "Ahir vaig conversar amb Carme Salvador i Guillem Agulló. Més de tres dècades de dolor, de lluita per la memòria del seu fill i d'una dignitat que mai han perdut. Històries com la del seu fill Guillem, assassinat a l'abril de 1993, ens recorden a on condueixen els discursos d'odi i per què una societat democràtica no pot permetre que es normalitzin".
Durant la trobada, va escoltar "de primera mà" el testimoni dels pares, que porten més de tres dècades "reclamant justícia i defensant la memòria del seu fill". La família li ha traslladat la seva petició de reconeixement com a víctima del terrorisme, una sol·licitud que el Govern espanyol s'ha compromès a estudiar "amb el rigor i la sensibilitat que mereix", informa el PSPV.
Agulló va ser assassinat l'11 d'abril de 1993 a Montanejos, quan gaudia de les vacances de Pasqua amb els seus amics. El jove, conegut pel seu compromís antifeixista i la seva defensa de la igualtat i la lluita contra el racisme, va anar atacat per membres d'un grup neonazi.
La sentència va condemnar per homicidi l'autor material de la punyalada --hi havia cinc acusats però només un va resultar finalment condemnat a 14 anys de presó, dels quals va complir quatre--, però no va reconèixer el mòbil polític del crim, "malgrat que aquest havia estat sostingut durant la instrucció judicial i per la Fiscalia", diu el PSPV.
La família ha mantingut una lluita pel reconeixement institucional i la reparació dels fets. En una carta al president i al ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, que han donat a conèixer aquesta setmana en un acte a Madrid, reclama que l'Estat reconegui Agulló "com a víctima del terrorisme, igual que ha passat amb altres víctimes de la violència d'extrema dreta".
La petició està recolzada "per més de 200 personalitats i entitats" de la cultura, juristes, representants polítics i associacions de víctimes del terrorisme. Entre els suports hi gha el Col·lectiu de Víctimes del Terrorisme (Covite), la Fundació Fernando Buesa i moltes persones vinculades a la defensa dels drets humans i la memòria democràtica.
INFORMES PERICIALS INDEPENDENTS
En el seu escrit, els familiars expliquen que el Ministeri de l'Interior ha sol·licitat informes a la Guàrdia Civil i a l'Audiència de Castelló per valorar el reconeixement. Davant els conclusions desfavorables del primer, reclamen incorporar informes pericials "independents" per analitzar els fets "amb imparcialitat i rigor".
La família recorda, a més, que Les Corts Valencianes ja van condemnar l'assassinat mitjançant una declaració institucional "unànime" que reconeixia que Agulló havia estat assassinat per combatre el racisme i la violència feixista. El 2016, el Parlament valencià va tornar a reconèixer la seva memòria amb la creació d'uns premis contra la xenofòbia i el racisme que portaven el seu nom i que van ser suprimits per PP i Vox el 2024.
Segons el PSPV, la trobada amb Pedro Sánchez "suposa un nou pas en la reivindicació d'una família que, després de més de tres dècades de dolor i lluita, manté la seva petició de reconeixement i reparació". Afegeix que aquesta reclamació "també constitueix un advertiment enfront de la normalització dels discursos d'odi i una defensa de la memòria democràtica per evitar que crims com el de Guillem Agulló caiguin en l'oblit".