Sánchez promet davant el Rei el càrrec de president del Govern central

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha promès aquest divendres el càrrec davant el rei Felip VI en una cerimònia celebrada al palau de La Zarzuela.

"Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de president del govern, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat, com també mantenir el secret de les deliberacions del Consell de Ministres", ha expressat Sánchez amb la mà dreta posada sobre un exemplar de la Constitució.

La promesa ha tingut lloc l'endemà de ser reelegit, després d'aconseguir al Congrés el suport de 179 diputats, majoria absoluta.

Per ser investit, Sánchez va rebre el suport del 51% del Congrés: els 121 diputats del PSOE, els 31 de Sumar, els set d'ERC, els set de Junts, els sis de Bildu, els cinc del PNB, el del BNG i la de Coalició Canària. En contra hi van votar els altres 171 diputats del Congrés, que són els 137 del PP, els 33 de Vox i el d'UPN.

També aquesta vegada el líder del PSOE ha promès el càrrec sense presència de símbols religiosos. Amb l'arribada de Felip VI a la Prefectura de l'Estat, la Casa Reial va canviar el protocol i va ser el mateix Sánchez el primer a estrenar-lo el 2018.

En l'acte solemne de promesa ha exercit la titular del Ministeri de Justícia, Pilar Llop, com a notària major del Regne i han participat també altres autoritats com el pressent del Consell General del Poder Judicial, Vicente Guilarte; el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, i els presidents del Congrés i del Senat, Francina Armengol i Pedro Rollán, respectivament.