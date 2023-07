Sánchez promet un compte d'estalvi jove per a l'habitatge i transport públic de franc fins als 24 anys

Planteja una estratègia nacional de treball flexible, amb incentius a les empreses per millorar la conciliació dels treballadors

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha promès per a la pròxima legislatura crear un compte d'estalvi bonificat per a la compra de primer habitatge dels joves i la gratuïtat del transport públic urbà per a nens i estudiants de fins a 24 anys.

En la presentació del programa electoral del PSOE, Sánchez ha avançat la creació, en coordinació amb el sector financer, d'aquest compte d'estalvi, "que permetrà als joves estalviar fins a 30.000 euros lliures de tributació".

A més a més, el president ha avançat la intenció d'establir la gratuïtat del transport públic urbà per a nens i estudiants de fins a 24 anys. "La intenció és ajudar a descongestionar el trànsit de les nostres ciutats i també a mitigar i adaptar-nos a l'efecte del canvi climàtic", ha assegurat.

Sánchez també s'ha marcat com un repte de cara a la pròxima legislatura engegar una Estratègia Nacional de Treball Flexible, amb un paquet de mesures i de reformes legals i d'incentius a les empreses perquè ofereixin als treballadors una millor conciliació de la vida personal i professional mitjançant horaris molt més adaptables i jornades híbrides que combinin el treball presencial amb el remot.

"El nostre objectiu és que el treball sigui més satisfactori, que també deixi temps al lleure, i que també permeti estar amb els nostres fills i amb les nostres famílies", ha defensat el president.