Sánchez prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys i perseguirà les plataformes que no eliminin contingut d'odi

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 3 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha anunciat que prohibirà les xarxes socials als menors de 16 anys i implantarà diverses mesures per perseguir les plataformes digitals i els seus directius que no retirin continguts "d'odi i il·legals".
Sánchez ha anunciat aquestes mesures, que s'aprovaran la setmana vinent en el Consell de Ministres, durant la seva intervenció en la Cimera Mundial dels Governs a Dubai.
D'aquesta manera vol obligar les plataformes digitals a implementar sistemes efectius de verificació d'edat, a més de crear un sistema de "rastreig, quantificació i traçabilitat" que permeti establir una "petjada d'odi i polarització".
A més a més, pretén abordar juntament amb la Fiscalia, les vies per investigar les possibles infraccions legals d'empreses com Grok, TikTok i Instagram.