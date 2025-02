Sánchez proclama que hi ha motius "com un àtic" per demanar la dimissió d'Ayuso i acusa Feijóo de no atrevir-se

Anima el PSOE a sortir a "guanyar" Madrid davant de la "multinacional ultradretana", no a "mantenir el resultat"

MADRID, 2 febr. (EUROPA PRESS) -

El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha afirmat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, té motius "com un àtic" per demanar la dimissió de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i que no s'atreveix per no acabar com l'expresident popular, Pablo Casado.

D'aquesta manera, ha al·ludit a l'habitatge que la mandatària autonòmica comparteix amb la seva parella, Alberto González Amador, i a la investigació que va llançar la Fiscalia contra ell per presumptes delictes fiscals.

"Han posat en venda Madrid (en al·lusió al PP) i ja sabem qui s'endu la comissió", ha llançat a la clausura del congrés regional del PSOE-M juntament amb el seu nou secretari general, el ministre de Transició Digital i Funció Pública, Óscar López.

CAL SORTIR A GUANYAR MADRID

Durant el seu discurs, Sánchez ha exposat als socialistes que Madrid necessita una esquerra que surti a "guanyar el partit" el 2027, "no ha mantenir el resultat", per acabar d'una vegada amb 30 anys de govern autonòmic popular a la regió.

Posteriorment, ha al·ludit a les presumptes irregularitats de la parella d'Ayuso i que hi ha molts motius perquè el president del PP exigeixi la dimissió de la seva baronessa autonòmica.

"Crec que té molts arguments i molts motius de pes per exigir una dimissió com una casa, bé, com un àtic a la senyora Ayuso", ha afegit per sentenciar que no s'atreveix per no seguir el camí de Casado, al·ludint així la seva sortida al capdavant del partit després del fort xoc amb la presidenta madrilenya.

És més, s'ha qüestionat què pensarà Casado sobre Feijóo per respondre irònicament que li vindrà el refrany que "un altre vindrà que et farà millor".

DENUNCIA LA "MULTINACIONAL ULTRADRETANA" A MADRID

D'altra banda, ha recriminat que a Madrid ja no hi ha una "internacional ultra" sinó una "multinacional ultradretana", que posa la "catifa vermella" perquè es facin negocis amb els drets de la gent, a canvi que es financin pseudomitjanss digitals i tertulians per "expandir enganys i desinformació" amb què condicionar el debat públic" a la Comunitat de Madrid.

"Aquesta és la multinacional ultradretana, la coalició entre els de dalt que tenen els diners i el PP i Vox quan és necessari. Tots units per la pasta per fer negoci amb els drets de la gent", ha aprofundit Sánchez.