Sánchez preveu reunir-se dijous a La Moncloa amb Feijóo i els grups per informar-los d'Ucraïna i la despesa en defensa

Feijóo es queixa que Sánchez busqui "despatxar" el "desafiament" d'Ucraïna en 20 minuts i li exigeix un informe detallat previ

MADRID, 7 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, mantindrà reunions a La Moncloa amb el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo i la resta de grups parlamentaris --tots excepte Vox--, previsiblement dijous vinent en les quals abordaran la situació a Ucraïna i també l'augment de la despesa en defensa per arribar al 2% del PIB abans del 2029.

Sánchez ja va anunciar a la vespra que "trucaria" a Feijóo i als altres líders dels grups parlamentaris amb representació a la cambra baixa per parlar sobre Ucraïna. Ho va dir a l'entrada de la cimera extraordinària dels líders europeus en la qual van abordar el suport a Kíiv i l'enfortiment de la seguretat comunitària.

En aquestes declaracions Sánchez ja va parlar sobre mantenir "trobades presencials" i ara fonts de La Moncloa confirmen que els plans de l'executiu passen per mantenir reunions en persona al complex presidencial.

La idea amb la qual treballa el Govern central és tenir totes les reunions el mateix dijous 13 de març i ja han començat els contactes entre els equips per quadrar les agendes i tancar les trobades, segons confirmen a Europa Press fonts parlamentàries. La previsió és que els horaris definitius quedin fixats al començament de la setmana vinent.

ES REUNEIXEN UN ANY DESPRÉS

D'aquesta manera Sánchez i Feijóo es tornaran a reunir més d'un any després de la seva última entrevista cara a cara, que es va produir al Congrés dels Diputats el desembre del 2023, poc després de la investidura de Sánchez com a president del Govern espanyol.

En aquesta trobada, Feijóo va proposar un "mediador" europeu per desbloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) que feia anys que estava bloquejat i que finalment es va desencallar uns mesos després, el juny del 2024.

En aquesta ocasió estarà sobre la taula la situació a Ucraïna després del gir donat pels Estats Units amb l'arribada a la Casa Blanca del president Donald Trump, la retirada de l'ajuda militar a Kíiv i l'obertura de converses de pau de les quals Europa ha sigut exclosa.

COMPARTIR INFORMACIÓ

Feijóo ha reclamat en les últimes setmanes que Sánchez li informi sobre aquest assumpte, tot i que ha criticat que el partit de Santiago Abascal --la tercera força en representació al Congrés amb 33 diputats-- es quedi fora de les converses i ho ha arribat a qualificar d'"apartheid".

Sánchez considera que ara és el moment per reunir-se amb Feijóo i les altres forces polítiques perquè ja es comença a conformar un criteri sobre les actuacions que els països de la Unió Europea (UE) poden començar a fer amb la situació actual del conflicte i sobre el reforç de la pròpia seguretat.

"L'actualitat, la informació que comencem a tenir ja i la conformació de criteri quant a quines coses podem començar a fer entre tots els europeus, significa que la setmana vinent puc trucar a tots els líders dels grups parlamentaris", va explicar a la vespra en unes declaracions als mitjans des de Brussel·les.

Segons va indicar, la seva intenció és "compartir informació i algunes reflexions" després del citat Consell Europeu i de les cimeres celebrades amb líders de la UE i amb el primer ministre britànic a París i Londres en les últimes dates.

ACCELERAR LA DESPESA EN DEFENSA I SEGURETAT

El president també exposarà la seva intenció d'accelerar la despesa en defensa i seguretat per assolir el 2% del PIB abans del 2029, la data que estava prevista inicialment. Davant els últims esdeveniments Sánchez ha accedit a fer un esforç conjunt en la UE i accelerar els terminis per enfortir la seguretat comunitària, tal com va anunciar la passada nit després de la cimera a Brussel·les.

Posteriorment, l'última setmana del mes, compareixerà al Congrés dels Diputats per informar als parlamentaris i als ciutadans sobre aquests mateixos assumptes.

FEIJÓO RETREU A SÁNCHEZ EL TEMPS TAXAT DE LA REUNIÓ

El líder del PP ha confirmat que acudirà a la ronda de contactes del president del Govern central sobre la situació d'Ucraïna però s'ha queixat que vulgui "despatxar" aquest assumpte en 20 o 30 minuts i ha exigit al cap de l'executiu un informe detallat previ sobre el contingut d'aquesta trobada al palau de La Moncloa.

"Despatxarà la seguretat de la UE i d'Espanya i les inversions en defensa en 20 o 30 minuts", ha criticat Feijóo aquest divendres en un acte amb motiu del 8M a Palma.