Sánchez presumeix d'èxit econòmic i d'ocupació: "El que està aconseguint Espanya és extraordinari"

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
MADRID 28 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimarts que "el que està aconseguint Espanya és extraordinari", en destacar el comportament de l'economia i l'ocupació dels darrers anys malgrat un context internacional "que no està sent gens fàcil".
Així ho ha traslladat el cap de l'executiu espanyol en la compareixença d'aquest dimarts a La Moncloa per fer balanç del curs polític i presentar l'informe periòdic de rendició de comptes 'Complint'.
"El que està aconseguint Espanya és extraordinari, de moment pel que es produeix i per la magnitud del que està passant; és un autèntic èxit de país", ha emfatitzat després d'assenyalar que l'Espanya d'avui "és molt diferent" a la de fa una dècada, que "va condemnar una generació sencera a l'atur crònic i a l'exili econòmic".
En aquest sentit, Sánchez ha posat en relleu les xifres de l'enquesta de població activa (EPA) publicades aquest dimarts, que reflecteixen que l'atur va baixar en 213.300 persones en el segon trimestre, la qual cosa suposa un descens del 7,87% en relació amb el trimestre anterior, i es va arribar als 22,77 milions d'ocupats, superant el rècord de 22,46 milions a tancament de l'any passat.
"Aquesta és la potència, la realitat del nostre mercat laboral, que crec que és un èxit de país dels empresaris, dels autònoms, també dels treballadors i sens dubte també del conjunt de les institucions públiques i del nostre país", ha ressaltat.
Però, segons el president, no tan sols és qüestió de quantitat, sinó també de qualitat, ja que després de la reforma laboral han millorat els paràmetres de temporalitat i precarietat, que eren dels principals talons d'Aquil·les que patia el mercat laboral espanyol.