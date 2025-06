Sánchez presideix la cimera ONU a Sevilla que reuneix 50 líders per impulsar el finançament al desenvolupament

Hi haurà més de 200 delegacions d'Estats i organismes internacionals financers

MADRID, 30 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, presidirà aquesta setmana la IV Conferència Internacional sobre el Finançament per al Desenvolupament de l'Organització de Nacions Unides (ONU) que comptarà amb la presència de mig centenar de caps d'Estat i de Govern i líders d'organismes econòmics i socials per impulsar el multilateralisme a través de l'anomenat 'Compromiso de Sevilla'.

La cimera es duu a terme entre el dilluns 30 de juny i el dijous 3 de juliol al Palau de Congressos i Exposicions de Sevilla (FIBES), 10 anys després de l'última edició que es va dur a terme a Addis Adeba (Etiòpia) en 2015.

Està previst que acudeixin, entre altres, els dirigents de Sud-àfrica, Kenya, França, Mauritània, Colòmbia, Equador, Egipte, la Comissió Europea i el Consell Europeu, més de 200 delegacions oficials d'Estats membres i organismes internacionals financers com a Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), el Banc Europeu d'Inversions (BEI) o l'Organització Mundial del Comerç (OMC), i més de 4.000 representants del sector empresarial, civil i acadèmic.

El principal resultat de la cimera serà una declaració política que s'anomenarà 'El compromiso de Sevilla', un document que va a marcar el full de ruta de la comunitat internacional sobre finançament al desenvolupament, que es va adoptar en la sessió plenària inaugural.

A més, s'engegarà la plataforma 'Sevilla para la Acción', que canalitzarà les iniciatives de coalicions voluntàries de països i actors del sector privat i la societat civil que vulguin implementar mesures per al desenvolupament sostenible.

ACTE AMB VON DER LEYEN I SOPAR AMB ELS REIS

El programa oficial inclou diferents sessions plenàries, a més d'un fòrum empresarial internacional, un fòrum de la societat civil i una sèrie d'esdeveniments especials i taules rodones, en les que participaran, a més de Sánchez, diversos dels seus ministres. En total, més de 370 esdeveniments sobre finançament multilateral per al desenvolupament.

Tot i que la conferència comença oficialment dilluns 30, el dia d'abans Sánchez ha participat junt amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, en un acte organitzat per la Global Citzen Now sobre l'augment de les energies renovables en el continent africà.

Aquesta mateixa nit, Sánchez ha acudit junt amb el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres, i la resta de líders al sopar oficial que oferta pels Reis, Felip VI i Letizia.

BILATERAL AMB GUTERRES

Ja aquest dilluns, comença el programa oficial, Sánchez i Guterres duen a terme una trobada bilateral a primera hora del matí i posteriorement se celebra la sessió plenària inaugural. Posteriorment tots dos oferiran una roda de premsa.

Aquesta mateixa tarda, Sánchez participa en un esdeveniment especial sobre la plataforma Sevilla para la Acción, i després en el fòrum Internacional Business Forum i també en un acte sota el títol 'Pacto para la Prosperidad, las Personas y el Planeta'.

En les següents jornades seguirà participant en diferents actes i taules rodones sobre deute, comerç i cooperació al desenvolupament i com a president de la Conferència clausurarà la setmana d'actes el dijous 3 a les 16.30 hores.

PRIORITATS D'ESPANYA

Entre les prioritats d'Espanya per a la Conferència de Sevilla està, segons indiquen fonts governamentals, alleujar el deute de països en desenvolupament, amb iniciatives com el bescanvi de deute per inversions i clàusules de suspensió davant catàstrofes o crisis alimentàries.

També, augmentar els fons d'ajuda al desenvolupament i innovar en l'ús de fons disponibles amb iniciatives com la recanalització dels drets especials de gir del Fons Monetari Internacional (FMI) perquè els països puguin combatre la pobresa o adaptar-se al canvi climàtic.

Espanya també advocarà per crear un sistema fiscal "més just i progressiu" en el que les grans fortunes i les empreses facin un esforç més gran.