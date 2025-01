Sánchez prepara un nou anunci sobre habitatge per a l'acte d'aquest dilluns al Ministeri

Isabel Rodríguez carrega contra el mercat "salvatge" d'habitatges turístics il·legals a Madrid

MADRID, 12 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, farà un anunci nou en matèria d'habitatge a l'acte que clausura aquest dilluns 13 de gener al Ministeri que dirigeix Isabel Rodríguez, segons han traslladat a Europa Press fonts del PSOE.

En plena escalada de preus dels immobles, especialment a les grans ciutats, Sánchez ha marcat l'accés a l'habitatge com una qüestió clau de la legislatura i mirarà de demostrar que és un assumpte cabdal pel Govern central dedicant-li un dels primers grans actes de l'any, després del començament dels actes pel 50è aniversari de la mort de Franco del passat 8 de gener.

D'aquesta manera el cap de l'executiu durà a terme un anunci més sobre habitatge, una qüestió que ha protagonitzat els seus discursos en els últims anys. De fet a la clausura del 41è Congrés Federal del PSOE, Sánchez ja va anunciar la creació d'una nova empresa pública d'habitatge i mesos abans, des de la campanya electoral de les eleccions autonòmiques i municipals del 28 de maig del 2023 ha promès la construcció de més de 180.000 habitatges públics per pal·liar els elevats preus.

CIMERA DEL PP SOBRE HABITATGE

L'anunci de Sánchez es produirà després d'un cap de setmana en el qual el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha reunit els seus barons a Astúries per consensuar l'agenda estratègica del PP per a l'any 2025, amb l'accés a l'habitatge com a qüestió clau, segons van confirmar a Europa Press fonts de la formació.

A la direcció nacional del PP consideren que hi ha un nombre elevat de votants socialistes frustrats amb la gestió de l'habitatge que està fent el Govern central i volen consensuar propostes, i apostar per l'alliberament de sòl per construir habitatges.

TOTES LES EINES DE L'ESTAT

Aquest divendres, la ministra del ram va dir que el Govern central és conscient que l'habitatge és un dels principals problemes que té la ciutadania i que hi està treballant. En declaracions als mitjans a l'inici de la reunió de l'executiva federal, va assegurar que l'executiu no es resigna i està decidit a abordar aquest assumpte.

Preguntada sobre l'acte d'aquest dilluns, Isabel Rodríguez va indicar que el Govern central està disposat a posar "totes les eines necessàries" per donar resposta a aquesta problemàtica "des dels instruments que tenen l'Administració General de l'Estat i el Govern d'Espanya". "És del que parlarem dilluns vinent", va apuntar.

ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

En aquest sentit, va defensar que des que Pedro Sánchez és president, s'ha promogut la construcció i la rehabilitació de més de "264.000 habitatges" i s'han mobilitzat més de "20.000 milions d'euros".

La ministra també va posar l'accent en la necessitat de regular els allotjaments turístics i va carregar contra la Comunitat de Madrid, presidida per Isabel Díaz Ayuso. "El que no pot ser és que en llocs com aquest, la capital d'Espanya, hi hagi un mercat lliure i salvatge que acull fins i tot allotjaments turístics il·legals en detriment de les famílies que necessiten l'accés a l'habitatge", va assenyalar.