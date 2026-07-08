Sánchez es pren "amb paciència" les amenaces de Trump

ANKARA/MADRID 8 jul. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que es pren "amb calma i amb paciència" les darreres paraules del president nord-americà, Donald Trump, qui ha amenaçat amb suspendre el comerç amb Espanya, i fins i tot ha pogut parlar informalment amb ell sobre el Mundial de futbol i no hi ha hagut cap "tensió".
En la conferència de premsa al final de la cimera de l'OTAN a Ankara (Turquia), Sánchez ha explicat que ha mantingut "una xerrada informal" amb Trump en la qual han parlat de futbol i el Mundial que s'està celebrant als Estats Units.
Aquest intercanvi ha estat posterior a les paraules de Trump en les quals ha dit que Espanya és "una causa perduda" i ha ordenat interrompre-hi el comerç, i en què segons Sánchez "en absolut no hi ha hagut cap tensió; al contrari, tot han estat bones paraules i amabilitat".
Així doncs, Sánchez ha dit que es pren el que ha dit el president nord-americà "amb calma, amb paciència i una certa normalitat" tenint en compte que no és la primera vegada que amenaça amb trencar les relacions comercials, després de recordar que això és una competència cedida a Brussel·les i de defensar que les relacions bilaterals són "molt positives".