Sánchez pregunta a Rufián "en nom de qui parla" i li recorda que no es governa des de Twitter

Gustavo Valiente - Europa Press
MADRID 24 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha preguntat al portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, en nom de qui parla quan qüestiona la utilitat de la legislatura i li ha replicat que no pensa "rendir-se" per mantenir una certa "superioritat moral", sinó que vol seguir governant pels ciutadans, i això "no es fa des de l'oposició, ni des de Twitter".
En el debat en el Ple del Congrés sobre investigacions judicials que afecten al PSOE, Sánchez ha dit compartir amb Rufián "la seva frustració i també la seva indignació" pels casos de corrupció. "I m'emprenyen i em fan llàstima tant, i si em permet, fins i tot més que a vostè", ha afegit.
Al seu judici, les forces esquerra han de ser íntegres, però "desgraciadament" no poden ser perfectes. "Si vostè ho és, senyor Rufián, doncs enhorabona, però la humanitat i nosaltres no som perfectes, ni tampoc som infal·libles. Ho sento, disculpi'm, no som infal·libles --ha replicat--. No és la meva organització infal·lible, tampoc és Esquerra Republicana infal·lible, senyor Rufián".
I davant de les 'paraules de Rufián preguntant-se si mereix la pena seguir la legislatura, li ha preguntat "en nom de qui parla?", ja que sosté que el 70% dels votants d'ERC vol que el Govern esgoti la legislatura.
"Governar no és resistir, però tampoc és desistir, ni rendir-se. Jo per descomptat no em vaig a rendir per poder embolicar-me en un halo de suposada superioritat moral, senyor Rufián --ha etzibat al portaveu d'ERC--. Aquí estem per lluitar pel que és just, per millorar la vida de la gent, per assumir els errors que hem comès, actuar en conseqüència, i això no es fa des de l'oposició, senyor Rufián, ni tampoc des de Twitter".