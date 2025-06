Sánchez i el PP exhibiran les seves diferències en la Conferència de Presidents de divendres i allunyen possibles acords

C. Ortiz - Europa Press - Archivo

El Govern central estrenarà l'ús de les llengües cooficials i Ayuso avisa que no es posarà auriculars

BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, i els mandataris autonòmics s'enfrontaran aquest divendres en una altra Conferència de Presidents, aquest cop a Barcelona, en la qual el Govern central i els barons del PP exhibiran les seves diferències en qüestions com l'habitatge, el finançament o la immigració, la qual cosa dificultarà la possibilitat d'acords en aquest fòrum multilateral.

Els dies previs a la Conferència de Presidents han estat marcats per l'amenaça dels barons del PP d'una possible plantada a l'executiu per desacords en l'ordre del dia, tot i que els populars finalment han garantit la seva presència en la cimera de Barcelona.

I és que el Govern central i les comunitats del PP van protagonitzar un nou desacord en la reunió preparatòria de la Conferència de Presidents, en la qual no van aconseguir aprovar l'ordre del dia per a la cimera.

En aquest sentit, les comunitats del PP van remetre dilluns una carta al Ministeri de Política Territorial en què insistien sol·licitar que s'incloguessin fins a deu punts en l'ordre del dia, i van amenaçar amb la possibilitat de plantar el Govern central.

L'executiu, en resposta, va anunciar dimarts que inclouria en l'ordre del dia tots els temes que les comunitats del PP exigien, la qual cosa comporta abordar un total de 16 temes, sis que ja s'havien consensuat i deu més que han aconseguit incloure els d'Alberto Núñez Feijóo.

FINANÇAMENT, APAGADA, INFRAESTRUCTURES

En concret, els presidents del PP van sol·licitar incorporar: la reforma del finançament autonòmic; lluita contra l'ocupació; un pla energètic per evitar apagades; control de fronteres i política migratòria; inversions per evitar el caos ferroviari; el dèficit de professionals sanitaris; el finançament del primer cicle d'educació infantil i la retirada dels projectes de llei de reforma del poder judicial i de la Fiscalia.

El Govern central va anunciar que acceptava íntegrament els punts proposats pel PP i, a més, va afegir altres qüestions com ara la immigració (com demanava les Canàries), a més de l'habitatge i la formació professional, com va plantejar inicialment La Moncloa.

És més, el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, va reivindicar l'"esforç" de l'executiu perquè es mantingui la convocatòria, tot i que va admetre la dificultat que es puguin abordar tots els assumptes per qüestió de temps.

El ministre va recalcar que hi ha temes que estan "interrelacionats", tot i que va reconèixer que els presidents autonòmics parlaran "sobretot" d'allò que "més els preocupa a la seva pròpia comunitat autònoma" i que ja han tractat amb Sánchez de manera bilateral.

"El president del Govern central també parlarà de tots aquells assumptes que són comú denominador del conjunt de les comunitats autònomes", va afegir Ángel Víctor Torres, que va sostenir que treballarà "per al consens" i per "buscar punts en comú".

ES PODRÀ PARLAR EN LLENGÜES COOFICIALS

Una de les novetats d'aquesta Conferència de Presidents de Barcelona és que els mandataris autonòmics que ho desitgin podran fer les seves intervencions en les llengües cooficials, ja que es disposa d'un servei de traducció simultània.

Malgrat no formar part del Reglament de la Conferència de Presidents, l'executiu ha avançat la intenció de permetre l'ús de les llengües cooficials dins el fòrum, amb una traducció simultània per a la resta dels membres, tal com havien sol·licitat Catalunya i el País Basc.

Això sí, ja hi ha alguns líders autonòmics com la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que ha mostrat reticències a posar-se una orellera i fins i tot ha suggerit que s'aixecarà de l'òrgan multilateral si no li parlen en castellà.

De la mateixa manera, el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, considera "ridícul" i "absurd" que s'hagi de fer servir auriculars, mentre que el Govern de Castella i Lleó ha culpat La Moncloa de "prioritzar" les llengües cooficials a la possibilitat d'acords.

PROPOSTA DE SÁNCHEZ EN HABITATGE

La Moncloa va informar aquesta setmana que Sánchez plantejarà a les comunitats triplicar la inversió pública en habitatge, fins als 7.000 milions en els pròxims quatre anys, alhora que proposa crear una base pública de preus de lloguer i compra/venda d'immobles.

El cap de l'executiu va remetre una carta als presidents autonòmics perquè la Conferència de Presidents serveixi per debatre l'aprovació d'un nou Acord Estatal per a l'Habitatge.

En aquest context, proposa basar aquest acord en diversos compromisos, com el de triplicar la inversió pública en habitatge, passant dels 2.300 milions que es van mobilitzar en el Pla Estatal 2022-2025 a uns 7.000 per al període 2026-2030.

Així mateix, el president espanyol planteja a les comunitats "posar fi al monopoli de la informació dels portals privats" i crear una base de dades pública que permeti a les administracions i a la ciutadania conèixer els preus reals de compra/venda o lloguer a la seva ciutat.

"Només amb aquesta transparència es podran dissenyar polítiques públiques realment eficaces i ajudar la ciutadania a negociar de manera adequada el preu de casa seva", defensa La Moncloa.

UN PETIT ESMORZAR AMB EL REI

El Govern central també ha detallat l'agenda d'aquesta Conferència de Presidents que se celebrarà al Palau de Pedralbes de Barcelona, lloc declarat bé d'interès cultural i que va ser una antiga residència reial.

Les autoritats començaran a arribar divendres a partir de les 8.15 hores i cap a les 9.00 hores es faran la foto de família amb el rei Felip VI, amb qui mantindran una petita trobada fins a les 10.00 hores.

A partir d'aquella hora, Sánchez i el president amfitrió, Salvador Illa, faran una petita declaració institucional per posteriorment començar cap a les 10.30 hores la Conferència de Presidents, en la qual cada mandatari autonòmic tindrà un temps taxat de deu minuts.

I un cop acabi la cimera, els líders autonòmics compareixeran a diferents punts per valorar el fòrum, seguint l'ordre d'aprovació dels estatuts d'autonomia de les seves respectives comunitats autònomes.