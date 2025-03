Sánchez participa per videoconferència en la reunió de líders sobre Ucraïna

MADRID 15 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha participat aquest dissabte per videoconferència en la reunió convocada pel Regne Unit de líders, principalment europeus, sobre la guerra d'Ucraïna.

En aquesta trobada, el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, ha advocat per mantenir les polítiques actuals de pressió a Rússia per forçar alguna mena de canvi en relació a Ucraïna, ja que considera que el president Vladímir Putin haurà de seure a negociar "més aviat que tard".

Starmer ha convocat un altre cop --en aquest cas de manera telemàtica-- aquesta "coalició de disposats", una bateria de països compromesos amb la pau a Ucraïna i que volen fer un front comú davant del remolí diplomàtic desencadenat pel president dels Estats Units, Donald Trump, des del seu retorn al gener a la Casa Blanca.

Trump ha posat sobre la taula un acord d'alto el foc temporal que, ara com ara, Moscou no ha acceptat. "Si Putin es pren la pau seriosament, ha d'aturar els atacs bàrbars sobre Ucraïna i acordar un alto el foc", ha dit el primer ministre britànic en obrir aquest dissabte la reunió, desenvolupada a continuació sense càmeres.

Starmer ha instat la resta de socis a preparar-se per a un possible pacte i ha advocat per continuar "reforçant" les defenses d'Ucraïna, tal com reclama el president del país, Volodímir Zelenski, segons declaracions recollides per la radiotelevisió pública BBC.

Zelenski va ser de fet un dels convidats a la primera reunió d'aquest format, que es va celebrar el 2 de març. A aquesta cita va acudir també el president del Govern central, Pedro Sánchez, així com els principals responsables de l'OTAN, Mark Rutte, i de la Comissió i el Consell europeus, Ursula von der Leyen i António Costa, respectivament.