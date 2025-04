Sánchez (Paradors) celebra que les infraestructures espanyoles faciliten l'arribada de turistes

Creu que milloren la competitivitat d'Espanya

BARCELONA, 2 abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del comitè organitzador del congrés Tourism & Economy Summit i consellera delegada de Paradors, Raquel Sánchez, ha valorat que les infraestructures espanyoles faciliten l'arribada de turistes.

Ho ha dit aquest dimecres a Barcelona en el Tourism & Economy Summit, un congrés que aborda el turisme resilient i sostenible i debat sobre la proposta de les grans ciutats.

A parer seu, Espanya té "una xarxa d'infraestructures meravellosa" que és bona per al turisme i millora la competitivitat del país, alhora que ha apostat per continuar invertint en la xarxa.

NOU MODEL

Així mateix, ha apostat per un turisme més sostenible: "Tenim la responsabilitat de ser un referent que lideri cap a un model més sostenible i resilient".

"No s'ha de témer aquest nou model turístic", ha defensat Sánchez, que ha assegurat que cada vegada hi ha més visitants preocupats per la sostenibilitat, que ha de ser un eix per al sector.

D'altra banda, Sánchez ha celebrat que Espanya representa per al món una "democràcia consolidada", i ha dit que té grans atributs que encara estan per conèixer, més enllà del turisme de sol i platja que tothom coneix.