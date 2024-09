Sánchez opta per una col·laboració més gran amb la Xina en un context internacional "complex"

MADRID, 9 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, ha apostat aquest dilluns per una col·laboració més estreta amb la Xina en un context internacional "complex" durant l'acte d'inauguració de la novena edició del fòrum Fundació Consell Espanya-Xina celebrat a Pequín.

"A Europa estem immersos, per desgràcia, en el tercer any de la guerra d'agressió desencadenada per Rússia contra Ucraïna. Al Pròxim Orient s'hi viu una escalada de tensió i violència d'una intensitat sense precedents. I mentrestant assoleixen noves dimensions desafiaments globals com l'emergència climàtica, la transformació digital o la lluita contra la desigualtat. (...) I la millor resposta a aquest context complex és més diàleg i més intercanvi d'idees. Espanya i la Xina mantenen uns llaços sòlids", ha expressat Sánchez.

En aquest sentit, ha recordat que l'any passat amb la seva visita oficial al gegant asiàtic es va donar un "nou impuls a la cooperació" entre les dues nacions, especialment en els sectors agroalimentari, turístic i cultural.

"Fins i tot en els afers en els quals les nostres posicions no coincideixen plenament, mantenim una voluntat constructiva de diàleg. Estem compromesos en el desenvolupament d'una agenda positiva i en la recerca de solucions consensuades que beneficiïn totes parts", ha afegit.

El president espanyol ha afirmat que la diplomàcia actual "no només és un assumpte de governs", sinó que també ha d'implicar empreses, ciutats, regions, universitats, think tanks, fundacions i tota la població, de manera que es propiciï un "valuós" intercanvi d'idees i diàleg.

Així, ha apostat per la signatura de més acords de germanor i col·laboració entre ciutats xineses i espanyoles, d'acord amb la "cooperació local i regional" que "vertebra de manera singular les relacions" entre els dos països.

Sánchez ha subratllat la "innovació en clau verda" com un dels principals espais de col·laboració entre Pequín i Madrid, que opten per "una transició cap a fonts d'energia verdes", la protecció de la biodiversitat i la prevenció de la contaminació mediambiental com la manera d'abordar "una de les grans causes del nostre temps", el canvi climàtic, i que portarà les parts a signar una declaració conjunta i un acord.

En aquest sentit, ha destacat l'acostament cultural gràcies a una "fita de gran valor simbòlic" com la inauguració d'una seu de l'Institut Cervantes a la ciutat de Shanghai.

Els dos països també cooperaran en matèria d'arquitectura a través de la Biennal Arquitectura Espanyola, que s'inaugurarà a la Universitat de Tongji, amb la qual també es durà a terme una exposició internacional sobre arquitectura xinesa.

"I ens acosta finalment el turisme. Contra els pronòstics més ombrívols, hem tingut l'oportunitat de veure el turisme. Hem anat recuperant els nivells previs a la pandèmia de covid-19, insisteixo, molt abans del que alguns vaticinaven. És que a més de consolidar-se l'actual tendència del primer trimestre, a finals d'aquest any superarem aquestes xifres", ha afirmat Sánchez.

Respecte a aquest sector, el president ha afirmat que han de continuar millorant la connectivitat aèria per fomentar el turisme dels ciutadans de tots dos països, i ha destacat la inclusió d'Espanya en la política de la Xina d'exempció de visats per a turistes.

"En suma, s'obre davant de nosaltres un panorama carregat d'oportunitats, es tracta de tenir l'ambició i la valència d'aprofitar-les. Els convido a fer-ho des d'aquest fòrum Espanya-Xina com el que realment és un actor decisiu que contribueix a la comprensió i al coneixement mutu entre els dos grans països", ha conclòs.