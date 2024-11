Sánchez opta per anar a la COP29 davant el repte climàtic i no anirà a la Cimera Iberoamericana

MADRID 7 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha optat per anar a la COP29 que se celebra a l'Azerbaidjan dimarts vinent després que la dana hagi posat de manifest el desafiament que planteja el repte climàtic i no assistirà així a la Cimera Iberoamericana que tindrà lloc l'endemà passat a Cuenca (Equador), segons ha informat La Moncloa.

El Govern central defensa que el president ha assistit a totes les reunions de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic i esgrimeix que la seva presència enguany a Bakú "té més importància davant un repte urgent per a les nostres societats les devastadores conseqüències de les quals Espanya ha patit recentment a València, Castella-la Manxa i Andalusia".

Per contra, el president espanyol no participarà en la Cimera Iberoamericana "per continuar atenent la gestió dels efectes de la dana". La Moncloa ha puntualitzat que "Espanya hi estarà representada al màxim nivell" pel rei Felip VI, que sempre assisteix a aquest fòrum, i pel ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares.