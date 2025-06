Sánchez ofereix una roda de premsa a partir de les 17.15 hores a Ferraz

MADRID 12 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, oferirà una roda de premsa a Ferraz a partir de les 17.15 hores, segons ha informat aquest dijous el PSOE.

La declaració del cap de l'executiu espanyol té lloc hores després que s'hagi fet públic un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil aportat al Tribunal Suprem i que vincula el fins ara número tres del PSOE i secretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, amb el cobrament de comissions per a l'adjudicació il·legal d'obres públiques.

A més a més, la compareixença de Sánchez es produeix poc després que Santos Cerdán hagi anunciat que plega de tots els seus càrrecs i la renúncia a l'acta com a diputat al Congrés, en esgrimir que és el millor per al seu partit i per al país, a més de per poder-se dedicar en exclusiva a la seva defensa i oferir "totes les explicacions pertinents". .