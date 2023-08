Sánchez ofereix "fer més" per impulsar l'ús de llengües cooficials en les institucions de la UE

"Començarà per les de la seva casa, no?", li pregunta Bildu en referència al Congrés



MADRID, 16 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, s'ha compromès a "fer més" per impulsar l'ús de les llengües cooficials i ha garantit que així ho farà durant la Presidència espanyola de la Unió Europea amb vista a fomentar la seva utilització en les institucions comunitàries.

Així ho ha assegurat al Congrés durant la seva primera intervenció davant els diputats i senadors socialistes triats el passat 23 de juliol, un anunci que ell mateix ha emmarcat al "debat" suscitat en les últimes setmanes de tornar a demanar a les forces nacionalistes i independentistes que s'ampliï l'ús de les llengües cooficials en la Cambra baixa.

Sánchez ha subratllat que aquestes llengües estan reconegudes en la Constitució com "el que realment són", un "enorme actiu de la nostra societat". "Espanya parla en castellà, però Espanya també parla en català, en basc i en gallec i, per tant, nostre és el deure de consolidar espais de representació, d'ús i de coneixement de les llengües d'Espanya", ha sentenciat.

El president ha reivindicat els avanços que s'han fet en aquesta matèria durant el seu mandat per exemple, ha dit, a través de l'Institut Cervantes, però ha reconegut que cal seguir treballant en aquesta línia.

"Hem de fer més, podem fer més, i anem a fer més. La promoció de les llengües cooficials ha de ser tasca de totes les institucions, també del Poder Executiu, i per això vull fer l'anunci que anem a impulsar el seu ús a les institucions comunitàries com un compromís que vaig a desplegar al llarg de la Presidència espanyola de la Unió Europea", ha indicat.

En aquest punt, el màxim responsable del PSOE ha aprofitat per subratllar que "no hi ha propòsit més noble en política que construir convivència" per "superar amb això conflictes que van estripar" a la societat en el passat i ha cridat a "estar més units en la nostra diversitat".

L'anunci ja ha estat replicat per un dels diputats de Bildu, Ion Iñarritu, qui ha apel·lat a Sánchez a començar millor per les institucions espanyoles com el Congrés: "Començarà per les de la seva casa, no?", s'ha preguntat a la xarxa social abans coneguda com a Twitter.

ACORD DE LA TAULA DE DIÀLEG

Precisament un dels acords aconseguits al juliol de 2022 a la taula de diàleg sobre Catalunya tenia com a objectiu l'impuls i la protecció del català. A més del compromís de sol·licitar al Parlament Europeu la consideració del català com a llengua d'ús en el Ple, es recollia "l'ampliació del dret dels representants polítics a realitzar la seva tasca en totes les llengües de l'Estat". Això sí, en aquell document només es parlava de revisar "el Reglament del Senat" però no s'esmentava al Congrés.

En els dotze mesos que han transcorregut des d'aquell acord no s'ha donat cap pas al Senat. Després del 23J, quan els independentistes, nacionalistes i també Sumar van advocar per regular l'ús d'aquestes llengües al Congrés, des de Moncloa van assenyalar que el lògic seria explorar primer les possibilitats d'ampliar l'ús de les llengües a la Cambra alta.

Junts va registrar una iniciativa el 2021 que el Senat va acceptar tramitar amb suport del PSOE, per reformar el Reglament i permetre l'ús de llengües cooficials a tots els debats de la Cambra alta. La iniciativa, amb un cost aproximat de gairebé un milió d'euros, va quedar 'congelada' amb l'ampliació constant dels terminis d'esmenes i finalment va caducar amb la dissolució de les Corts.