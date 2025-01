Sánchez ofereix col·laboració i suport a Azcón després de l'accident a l'estació d'Astún (Osca) amb ferits molt greus

MADRID 18 gen. (EUROPA PRESS) -

El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha traslladat aquest dissabte al president d'Aragó, Jorge Azcón, col·laboració i "tot el suport" del Govern central després de l'accident en una telecadira de l'estació d'esquí d'Astún (Osca), que ha deixat nombrosos ferits greus.

"Impactat per les notícies de l'accident a l'estació d'Astún. He parlat amb el president d'Aragó, Jorge Azcón, per oferir-li tot el suport del govern", ha escrit el president del Govern central en un missatge a X, en què a més ha enviat el seu afecte als ferits i a les seves famílies.

El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també ha informat que està en contacte amb el delegat del Govern central a Aragó, Fernando Beltrán Blazquez, que es dirigeix en aquests moments al lloc de l'accident a Osca. "Ja coordinant des de la Delegació del Govern central l'atenció i el suport en emergències", ha detallat.