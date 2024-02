Sánchez obre la porta a una reforma de la LeCrim perquè Junts voti a favor de l'amnistia

MADRID, 5 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha obert la porta a fer una modificació de la llei d'enjudiciament criminal (LeCrim) com a part de la negociació per convèncer Junts que voti a favor de la llei d'amnistia, que beneficiarà els implicats en el procés independentista.

Preguntat sobre una reforma d'aquesta norma amb l'objectiu de retallar en el temps les instruccions dels jutges, Sánchez ha afirmat que en les últimes setmanes s'han vist "instruccions que es perllonguen" en referència a les últimes decisions judicials que podrien posar en perill que alguns líders independentistes com l'expresident català Carles Puigdemont es puguin acollir l'amnistia.

"Crec que hi ha elements que podem incorporar de millora i que poden esmenar alguns dels dubtes que poden tenir aquestes formacions polítiques", ha assenyalat en una entrevista a La Sexta, recollida per Europa Press.

Considera a més que aquesta possible reforma "s'encardina perfectament" en la llei d'eficiència de la justícia que es va convalidar fa unes setmanes al Congrés dels Diputats.

Preguntat novament sobre aquest assumpte, és a dir que pretén no tocar el text de l'amnistia però sí una reforma que afecti la instrucció judicial, Sánchez ha assenyalat: "Parlarem amb els grups parlamentaris per veure exactament quins marges tenim per millorar una llei que, insisteixo, és valenta, és reparadora i, sobretot, és constitucional".