Sánchez nomena ministres a Ángel Víctor Torres i Jordi Hereu i ascendeix a María Jesús Montero a vicepresidenta quarta

MADRID, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha triat l'expresident canari Ángel Víctor Torres per liderar el Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, a l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu per ocupar el Ministeri d'Indústria i manté com a titular d'Hisenda a María Jesús Montero, que serà també la nova vicepresidenta quarta de l'Executiu.

Així ho han avançat Cadena Ser i 'La Vanguardia' i han confirmat a Europa Press aquest dilluns fonts de Moncloa.