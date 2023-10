Sánchez: "En el nom d'Espanya, en l'interès d'Espanya, defenso avui l'amnistia a Catalunya"

MADRID, 28 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dissabte que "Catalunya està llesta per al retrobament total", i ha defensat l'aprovació d'una llei d'amnistia.

"En el nom d'Espanya, en l'interès d'Espanya, defenso avui l'amnistia a Catalunya", ha dit davant el Comitè Federal del PSOE, i ha justificat l'amnistia com a manera de "afermar" el retrobament entre Espanya i Catalunya.

Sánchez ha justificat les noves "mesures de gràcia" per evitar el Govern de la dreta i ha reconegut que abans de les eleccions no es plantejava l'amnistia per ara. "No era el nostre pla per a aquest moment", ha admès Sánchez.

"Cal fer la necessitat virtut", ha justificat el líder socialista que ha reconegut que l'amnistia no és la fi del camí.