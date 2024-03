Sánchez no veu "novetats" en una candidatura de Puigdemont per al 12M

BRUSSEL·LES, 21 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, considera que una hipotètica candidatura a les eleccions catalanes de Carles Puigdemont no suposa cap "novetat" perquè ja es va presentar en el passat. Per contra demana als catalans "mirar endavant i no enrere" i considera que aquests comicis són una oportunitat per obrir un nou escenari a Catalunya que miri endavant i no tant a l'any 2017 durant el procés.

En arribar a la cimera de líders europeus que comença aquest dijous a Brussel·les, Sánchez ha assenyalat que seran els catalans els qui diran alt i clar el pròxim 12 de maig si aposten per mirar endavant o enrere. En aquest sentit apunta que Puigdemont "no deixa de ser un candidat que ja es va presentar l'any 2017, no hi ha cap novetat en això", ha indicat.

Sánchez ha estat reguntat sobre aquest assumpte, hores abans que Puigdemont desveli si finalment concorre a les catalanes després de desplaçar-se a Bèlgica des de l'any 2017 i un cop s'ha arribat a un acord per aprovar la llei d'amnistia de la qual es veuria beneficiat.

A més a més, assenyala que els socialistes tenen "el millor candidat" amb Salvador Illa, que a parer seu ha demostrat aquests darrers tres anys que es pot fer oposició útil posant per davant l'interès general dels catalans.